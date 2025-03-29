Компания Ayaneo раскрыла внешний вид карманной консоли Pocket Ace с Snapdragon G3x Gen 2 и экраном 4,5 дюйма.

Компания Ayaneo продолжает расширять линейку портативных игровых устройств, представив дизайн новой модели Pocket Ace. Устройство выполнено в ретро-стиле и напоминает популярную консоль Retroid Pocket 2S благодаря квадратному корпусу и схожему расположению кнопок. Однако, в отличие от более простых аналогов, Pocket Ace получит мощный процессор Snapdragon G3x Gen 2,.

Основной особенностью новинки станет 4,5-дюймовый экран с необычным разрешением 1620×1080 пикселей и соотношением сторон 3:2. Для удобства игроков производитель оснастил устройство джойстиками на эффекте Холла, которые отличаются повышенной точностью и долговечностью. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

Особое внимание Ayaneo уделила тактильной отдаче — в консоль встроили ультраширокополосный линейный мотор 0916B, который должен обеспечить "иммерсивный" игровой опыт. При этом компания пока не раскрыла точные сроки выхода устройства, но уже создала предварительную страницу на Indiegogo, где можно следить за обновлениями.

Pocket Ace позиционируется как решение для ретро-гейминга, но благодаря мощному "железу" сможет справляться и с более современными играми.

Пока остается открытым вопрос о цене новинки, но учитывая характеристики и позиционирование, Pocket Ace может занять нишу между бюджетными ретро-консолями и флагманскими игровыми handheld-устройствами.