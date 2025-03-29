Появилась новая информация о процессорах AMD Zen 6 утечки указывают на переход на техпроцесс TSMC N2X и возможную частоту до 6 ГГц

Согласно последним утечкам от инсайдера Moore's Law is Dead, будущие настольные процессоры AMD Zen 6 могут получить значительный прирост производительности. Новые данные свидетельствуют, что AMD планирует вывести частоты своих чипов на рекордные 6,0 ГГц. Ранее этот рубеж преодолела только Intel в своих процессорах Raptor Lake.

Основой для Zen 6 станет новый техпроцесс TSMC N2X — высокопроизводительная версия N2P, массовое производство которого должно начаться в 2026 году. Это означает, что AMD совершит сразу два шага в миниатюризации, перескочив с N4 (используемого в Zen 5) на N2X. Такой переход обещает не только рост частот, но и увеличение IPC примерно на 10%. Однако передовые технологии имеют свою цену — стоимость новых процессоров может существенно вырасти.

Интересно, что AMD продолжит развивать технологию 3D V-cache. В Zen 6 появится возможность размещать несколько кеш-плит друг над другом, хотя в игровых процессорах эта функция, вероятно, дебютирует только в Zen 7. Серверные же решения получат ее раньше.

Что касается архитектурных изменений, то каждый CCD-чип будет содержать 12 ядер (против 8 в Zen 5) и 48 МБ кеша L3. Контроллер памяти, по слухам, станет 128-битным. I/O-чип при этом могут выпускать по более старому техпроцессу N3P или N6.

Если информация подтвердится, Zen 6 может стать настоящим прорывом для AMD, хотя и с оговоркой на возросшую стоимость. Пока же компания сосредоточена на скором выходе Zen 5, а подробности о Zen 6 стоит ожидать не раньше 2026 года. Пользователям остается только гадать, насколько эти амбициозные планы воплотятся в реальность.