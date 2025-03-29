Realme 14 5G получил AMOLED-экран 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и защиту IP68.

Компания Realme официально представила новый смартфон Realme 14 5G, который впервые появился в продаже на рынке Таиланда. Устройство получило 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и высокой скоростью отклика 1500 Гц. В основе гаджета лежит новый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, который дополнен системой охлаждения с паровой камерой площадью 6050 кв. мм.

Особое внимание производитель уделил автономности — смартфон оснащен мощной батареей на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом толщина корпуса составляет менее 8 мм. В плане защиты устройство соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69 — производитель заявляет, что смартфон может находиться под водой на глубине до 2,5 метров в течение 30 минут.

Камерный модуль включает основной датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительный сенсор на 2 Мп для работы с глубиной резкости. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Аппарат также оснащен стереодинамиками и предлагается в трех цветовых вариантах: Mecha Silver, Storm Titanium и Warrior Pink.

На старте продаж в Таиланде Realme 14 5G доступен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ за 13 999 бат (около 412 долларов) и 12/512 ГБ за 15 999 бат (примерно 471 доллар). Информация о выходе устройства в других регионах пока не поступала. Судя по характеристикам, новинка позиционируется как сбалансированное решение среднего класса с акцентом на автономность и защищенность.