Появилась новая информация о продаже RTX 5090 с уменьшенным числом ROP карта ZOTAC с 168 ROP была временно доступна за 2899 евро.

В Германии обнаружился любопытный случай, связанный с видеокартами NVIDIA нового поколения. Ритейлер Alternate ненадолго выставил на продажу модель ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID OC, в спецификациях которой явно указывалось уменьшенное количество блоков растеризации — 168 вместо стандартных 176. Хотя страница с товаром быстро исчезла, журналисты успели сделать скриншоты, подтверждающие этот факт.

Цена на «урезанную» версию оказалась даже выше базовой — 2899 евро (примерно 3136 долларов с учетом налогов). Для сравнения, полноценная RTX 5090 с 176 ROP официально стоит около 2500 долларов. Позже карта снова появилась в каталоге магазина, но уже без упоминания количества ROP, что породило вопросы — была ли она продана или же ритейлер решил скрыть этот нюанс.

Проблема с нехваткой ROP — не единичный случай. Ранее сообщалось, что подобные «обрезанные» чипы встречаются и в других моделях линейки RTX 50, включая RTX 5080 и RTX 5070 Ti. NVIDIA утверждает, что таких карт менее 1% от общего объема производства, но учитывая масштабы выпуска, речь может идти о сотнях или даже тысячах экземпляров.

Тесты показывают, что уменьшение числа ROP сказывается на производительности. В некоторых играх разница достигает 4-5%, а в особо требовательных проектах — до 11%. Покупателям стоит быть внимательными, поскольку внешне такие видеокарты ничем не отличаются от полноценных версий, а продавцы не всегда указывают этот параметр в характеристиках.