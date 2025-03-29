Qualcomm сохранила кластерную структуру процессора в Snapdragon 8 Elite Gen 2, но перешла на N3P.

Qualcomm готовит к выпуску новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2, который сохранит ту же кластерную структуру "2+6", что и его предшественник, но получит ряд важных улучшений. Согласно данным инсайдеров, чип будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу N3P от TSMC, что позволит повысить энергоэффективность и, возможно, тактовые частоты. Ядра производительности, как сообщается, смогут работать на частоте до 5,00 ГГц против 4,47 ГГц у текущей версии.

Одним из ключевых нововведений станет поддержка ARM SME (Scalable Matrix Extension) — набора инструкций, который может обеспечить до 20% прироста производительности в многопоточных задачах. Это позволит Snapdragon 8 Elite Gen 2 составить конкуренцию Apple M4. Также ожидается добавление поддержки SVE (Scalable Vector Extension) и обновленный графический процессор Adreno 840, хотя конкретные цифры его производительности пока неизвестны.

Интересно, что Qualcomm полностью отказалась от услуг Samsung в производстве своих чипов, сделав ставку исключительно на TSMC. Уже в 2026 году компания планирует перейти на 2-нм техпроцесс и, возможно, представит сразу два флагманских чипа.