Black Desert прекратит поддержку PS4 и Xbox One после выхода обновления 26 июня

Компания Pearl Abyss объявила о выходе нативных версий Black Desert для PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 июня 2024 года. MMORPG изначально вышла в 2019 году для PlayStation 4 и Xbox One. Вместе с этим нововведением игра перестанет поддерживать старые консоли.

Генеральный менеджер проекта пояснил, что команда давно работала над этим обновлением, и сейчас процесс сертификации новых версий проходит по плану. Все данные игроков будут сохранены и доступны после перехода на новые консоли. Обновление будет бесплатным для всех владельцев игры.

Разработчики понимают, что это решение может разочаровать часть сообщества, но подчеркивают, что дальнейшая поддержка старых консолей сдерживает развитие игры. Переход исключительно на новое поколение консолей позволит улучшить производительность и реализовать долгожданные обновления контента.

Хотя в старых локациях изменения могут быть не сразу заметны, Pearl Abyss обещает продолжать оптимизацию и готовит новые контентные обновления. Это решение стало необходимым шагом для долгосрочного развития Black Desert на консолях.