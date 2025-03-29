Появилась информация о тонкой настройке освещения и атмосферы в Half-Life 2 RTX/

Недавно стало известно о возможностях модификации Half-Life 2 RTX, где энтузиастам удалось приблизить визуальный стиль игры к оригиналу с помощью тонкой настройки инструментов RTX Remix. В демонстрационном видео 2kliksphilip показал, как изменение параметров объемного освещения и отраженного света значительно влияет на атмосферу игры.

Изменения включают уменьшение параметра Max Accumulation Distance для ускорения обновления объемных эффектов и установку Froxel Max Distance на ноль, что полностью убирает туман. Настройка Max Expected Average Radiance на нулевое значение ограничивает отражения света, создавая более темную атмосферу, характерную для оригинального движка Source 1.

Особенно впечатляет гибкость RTX Remix, позволившая моддеру даже изменить время суток в локации Ravenholm на раннее утро с помощью отрицательных значений расстояния тумана. Помимо демонстрации возможностей визуального апгрейда старых игр, проект также показывает преимущества технологии Sampler Feedback, которая значительно снижает использование видеопамяти.

Полная статья Алессио содержит больше деталей о том, как RTX Remix преобразует визуальную составляющую Half-Life 2.