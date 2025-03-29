Компания SanDisk представила новый внешний SSD Extreme Portable с защитой IP65 и дизайном PlayStation 5 в двух вариантах емкости

SanDisk представила новый внешний SSD Extreme Portable, разработанный специально для PlayStation 5. Устройство выпускается в двух вариантах — на 1 ТБ за 129 долларов и на 2 ТБ за 199 долларов. Накопитель получил узнаваемый дизайн, вдохновленный стилистикой консоли PS5, что делает его особенно привлекательным для геймеров.

Производитель подчеркивает повышенную прочность устройства — SSD имеет сертификацию IP65, что обеспечивает защиту от пыли и водяных струй. Кроме того, накопитель способен выдерживать падения с высоты до 3 метров. Это делает его надежным вариантом для мобильного использования, хотя флеш-память и так менее уязвима к механическим повреждениям по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Технические характеристики включают интерфейс USB 3.2 Gen 2 с максимальной скоростью передачи данных до 1000 МБ/с. Компактные размеры (3,97×2,07×0,38 дюйма) и вес менее 70 грамм делают устройство удобным для переноски. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию на накопитель.



Хотя SSD позиционируется как аксессуар для PS5, он полностью совместим с ПК, смартфонами и другими устройствами с портом USB-C. В комплекте с накопителем предлагается месяц бесплатного использования подписки Discord Nitro.



Этот релиз продолжает тренд на создание специализированных аксессуаров для консолей нового поколения. Внешние SSD стали особенно востребованы среди владельцев PS5 из-за ограниченного объема внутренней памяти консоли. SanDisk предлагает геймерам не просто функциональное устройство, но и стильный аксессуар, который гармонично дополнит игровую setup. Остается дождаться первых отзывов, чтобы оценить реальную надежность и производительность новинки в повседневном использовании.