Компания Backbone представила специальную Xbox-версию мобильного контроллера One с фирменной кнопкой Xbox.

Backbone анонсировала новую специальную версию своего популярного мобильного контроллера One, разработанную в сотрудничестве с Xbox. Устройство получило прозрачный зеленый корпус, напоминающий дизайн оригинального контроллера Xbox 2004 года из ограниченного издания Halo: Combat Evolved. Этот же цветовой стиль ранее использовали Hyperkin и 8BitDo в своих аксессуарах.

Xbox-версия сохранила все основные особенности оригинального Backbone One, включая ABXY-кнопки, но вместо кнопки захвата экрана, как в PlayStation-версии, здесь установлена фирменная кнопка Xbox. Контроллер совместим как с iPhone, так и с Android-смартфонами, подключаясь через Lightning или USB-C в зависимости от модели.

Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте Backbone по цене 109.99 долларов, что на 10 долларов дороже стандартной и PlayStation-версий. Для сравнения, 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller с аналогичным дизайном стоит всего 49.99 долларов, но работает только с Android и подключается по Bluetooth. При этом он оснащен джойстиками и триггерами с эффектом Холла, дополнительными кнопками на задней панели и встроенным аккумулятором на 13 часов работы.

