Компания Infinix выпустила смартфон Note 50x 5G с новым дизайном, процессором Dimensity 7300 Ultimate и поддержкой 45-ваттной зарядки

Infinix официально представила новый смартфон Note 50x 5G, который стал четвертой моделью в линейке Note 50 и преемником Note 40x. Устройство позиционируется как самый доступный вариант серии, но при этом получило существенные улучшения по сравнению с предшественником. Главным обновлением стал процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, который заменил Dimensity 6300 в предыдущей модели.

Смартфон работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15. Производитель обещает два крупных обновления системы (до Android 16 и 17) и три года обновлений безопасности. В максимальной конфигурации устройство предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения через microSD.

Внешний вид претерпел значительные изменения, особенно на задней панели. Двойная камера теперь размещена в оригинальном модуле с геометрическими гранями и подсветкой. Основной датчик на 50 МП сохранился, а вот фронтальная камера сократилась с 32 до 8 МП. Экран остался прежним — 6,67-дюймовый LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, но яркость увеличилась до 672 нит.



Емкость аккумулятора выросла до 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Также появились полезные функции вроде bypass-зарядки и обратной зарядки мощностью 10 Вт. Среди дополнительных особенностей — стереодинамики, защита IP64, сертификация MIL-STD-810H и NFC.



Особое внимание Infinix уделила ИИ-функциям, включив в прошивку генератор обоев, умные заметки, инструменты для редактирования фото и функцию кругового поиска. Устройство будет доступно в трех цветах с 3 апреля 2025 года в Индии через Flipkart по цене от 11 499 рупий (~135$) за базовую версию.





