Появились изображения Oppo Find X8s в сравнении с Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro Mini перед анонсом 10 апреля

Oppo готовится представить новый компактный смартфон Find X8s, который станет первой уменьшенной версией в линейке Find X. Появились изображения, где устройство стоит рядом с флагманами Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro Mini, демонстрируя свои размеры. С диагональю экрана 6,32 дюйма он окажется чуть меньше Xiaomi (6,36 дюйма), но немного больше Vivo (6,31 дюйма).

Особый интерес вызывает дизайн передней панели — согласно данным, рамки Find X8s составят всего 1,25 мм, что может стать рекордом среди современных смартфонов. Для сравнения, даже у флагманского iPhone 16 Pro этот показатель больше. При этом старшая модель Find X8s Plus сохранит 6,59-дюймовый экран, как у обычного Find X8, но получит обновленную начинку.



Анонс новинок запланирован на 10 апреля 2025 года. Интересно, что позже Find X8s может выйти под именем OnePlus 13T, продолжив традицию ребрендинга устройств между этими родственными брендами.



Этот релиз особенно важен для поклонников компактных смартфонов, которые в последние годы стали редкостью на рынке. Oppo явно пытается занять эту нишу, предлагая полноценный флагман в уменьшенном корпусе. Судя по всему, компания сделала ставку не только на размеры, но и на практически безрамочный дизайн, что должно выделить новинку среди конкурентов.



Остается дождаться официальных характеристик, чтобы понять, какие компромиссы пришлось сделать для уменьшения габаритов. Особый интерес представляет вопрос автономности — сможет ли Oppo разместить в компактном корпусе достаточно емкий аккумулятор. Ответы на эти вопросы мы узнаем уже через несколько недель.