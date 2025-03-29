Утекли полные характеристики, цены и рендеры новых планшетов на чипе Exynos 1580.

В сети появилась новая утечка информации о предстоящих планшетах Samsung Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+. Источником стал инсайдер Mystery Lupin, опубликовавший на платформе X изображение с характеристиками и рендерами устройств. Хотя Samsung пока не подтверждала эти данные, утечка дает представление о том, чего ожидать от новых моделей.

Основное различие между планшетами заключается в размере экрана и емкости батареи. Младшая модель Tab S10 FE получит 10,9-дюймовый WUXGA LCD-экран с частотой обновления 90 Гц, тогда как Tab S10 FE+ будет оснащен 13,1-дюймовым WQXGA-дисплеем. Оба устройства будут работать на процессоре Exynos 1580 и получат 13-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную фронтальную камеру с углом обзора 120 градусов, а также поддержку S Pen и защиту по стандарту IP68.

Емкость аккумуляторов составит 8000 мАч для Tab S10 FE и 10090 мАч для Tab S10 FE+. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт. Пользователям будет доступно несколько конфигураций оперативной памяти и хранилища — 8/128 ГБ и 12/256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карт памяти.



Инсайдер также раскрыл предполагаемые цены для европейского рынка. Базовая версия Tab S10 FE с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти будет стоить 579 евро, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти — 679 евро. Модели с поддержкой 5G обойдутся на 100 евро дороже. Что касается Tab S10 FE+, то его цена составит 749 евро за базовую версию и 849 евро за топовую конфигурацию.



Рендеры подтверждают предыдущие утечки от Эвана Бласса — планшеты получат одинаковые рамки вокруг экрана, одну камеру на задней панели и кнопки питания и громкости на правой стороне корпуса. Официальная дата анонса пока неизвестна.