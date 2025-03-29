Компания Garmin представила платную подписку Connect+ с персонализированными фитнес-инсайтами и расширенными возможностями.

Garmin объявила о запуске новой платной подписки Connect+ для пользователей своих умных часов. Сервис предлагает расширенные функции в приложении Garmin Connect, доступном для iOS и Android. Основное нововведение — система Active Intelligence с персонализированными рекомендациями на основе ИИ-анализа данных о здоровье и активности. Пока эта функция находится в бета-тестировании.

Подписчики получат доступ к расширенной статистике тренировок с настраиваемыми графиками. Для занятий в помещении появится возможность выводить показатели пульса, темпа и повторений на экран смартфона. Также в подписку включены обучающие видео тренировок. Пользователи сервисов Garmin Run Coach и Garmin Cycling Coach получат дополнительные рекомендации по улучшению результатов.

Среди других функций — возможность делиться LiveTrack-страницей с друзьями и автоматически отправлять уведомления о начале тренировки. Подписчиков также ждут эксклюзивные челленджи с наградами. Компания подчеркивает, что все текущие функции Garmin Connect остаются бесплатными, а подписка дает доступ только к новым возможностям. Стоимость Garmin Connect+ составляет 6.99 долларов/6.99 фунтов/8.99 евро в месяц или 69.99/69.99/89.99 при оплате за год. Сервис доступен для всех моделей умных часов Garmin, включая недавно выпущенные Tactix 8.

