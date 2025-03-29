Планшет Oppo Pad 4 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite установил новый рекорд, превзойдя все флагманские смартфоны.

Oppo подтвердила, что ее новый планшет Pad 4 Pro станет первым устройством на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite. Анонс запланирован на 10 апреля и уже первые тесты демонстрируют впечатляющие результаты. В бенчмарке AnTuTu v10 планшет набрал 2 942 439 баллов, что превышает показатели всех протестированных ранее устройств с этим чипсетом, включая ROG Phone 9 Pro и референсное устройство Qualcomm.

Такой результат значительно превосходит текущих лидеров рейтинга — смартфоны iQOO 13, RedMagic 10 Pro Plus, Vivo X200 Pro и OnePlus Ace 5 Pro, которые показывают менее 2 900 000 баллов. Эксперты связывают столь высокую производительность с эффективной системой охлаждения, которую обеспечивает большой 13,2-дюймовый корпус планшета.



Oppo заявляет, что смогла выжать из Snapdragon 8 Elite больше мощности, чем производители флагманских смартфонов. Планшет позиционируется как прямой конкурент iPad Pro 13 и Galaxy Tab S10 Ultra. Помимо выдающейся производительности, устройство получит аккумулятор емкостью 12 140 мАч, что на 8% больше, чем у Galaxy Tab S10 Ultra.

Остается дождаться официальных данных о цене и точных характеристиках, чтобы оценить его реальные преимущества перед конкурентами.