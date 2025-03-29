Компания Garmin начала распространение первого крупного обновления версии 21 для флагманских смарт-часов Fenix 7, Epix 2 и других моделей

Garmin приступила к распространению нового крупного обновления программного обеспечения для своих флагманских смарт-часов. Обновление версии 21 стало доступно для таких моделей как Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2, Epix 2 Pro, Enduro 2, Quatix 7 и Marq 2. Примечательно, что это первое масштабное обновление после выпуска версии 20.22 в начале месяца.

В настоящее время обновление доступно в бета-версии 21.04 через программу бета-тестирования Garmin. Однако даже если часы участвуют в бета-программе, обновление не устанавливается автоматически. Пользователям необходимо вручную запустить проверку обновлений через меню: Система → Обновление ПО → Проверить обновления.



Новая версия содержит пять основных изменений по сравнению с предыдущей 20.22. Среди них исправление ошибки, которая могла вызывать сбои в виджете Garmin Coach. Также обновление включает различные исправления и улучшения, подробности о которых компания не раскрывает.



Это обновление демонстрирует, что Garmin продолжает поддерживать свои флагманские модели, выпущенные несколько лет назад. Пользователи отмечают, что компания регулярно выпускает обновления для своих устройств, продлевая их жизненный цикл и добавляя новые функции.



Владельцам перечисленных моделей стоит обратить внимание на это обновление, особенно если они сталкивались с проблемами в работе виджетов или других функций. Как обычно, перед установкой бета-версии рекомендуется сделать резервную копию данных, так как бета-версии могут содержать невыявленные ошибки. Ожидается, что стабильная версия обновления будет выпущена в ближайшие недели после завершения тестирования.