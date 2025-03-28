Тесты модифицированной RTX 4090 с 48 ГБ памяти подтвердили её пригодность только для ИИ-задач из-за шума и перегрева

Модифицированная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с увеличенным до 48 ГБ объемом видеопамяти прошла первые тесты, и результаты оказались неоднозначными. Российский блогер MKA разобрал и протестировал эту неофициальную модификацию, которая изначально создавалась для ускорения ИИ-вычислений, но не для игр.

Карта использует нестандартную печатную плату с дополнительными модулями GDDR6X, так как оригинальный дизайн RTX 4090 не поддерживает двухстороннюю память. Из-за этого охлаждение реализовано в формате турбины (blower-style), что привело к высокому уровню шума — до **65 дБ** под нагрузкой. Температуры также оказались высокими: **70–86°C**, что хуже, чем у стоковой версии.



В синтетических тестах, таких как Unigine, прирост производительности по сравнению с 24 ГБ моделью оказался минимальным, а в играх разницы почти нет. Зато в ИИ-задачах, таких как запуск модели Google Gemma-2 с **27 млрд параметров**, дополнительные 24 ГБ VRAM дали преимущество — карта справлялась без ошибок.



Стоимость таких модификаций в Китае достигает **$3400**, что дороже ожидаемой цены RTX 5090. Однако спрос на них есть, так как альтернативные ускорители для ИИ (например, профессиональные карты NVIDIA) дефицитны и ещё дороже.

Вывод тестов однозначен: эта версия не для геймеров, а для тех, кому критично больше памяти в машинном обучении. Официально NVIDIA такие карты не выпускает, и их надёжность остаётся под вопросом.