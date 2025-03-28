Компания Nintendo представила Virtual Game Cards — новую систему для передачи цифровых игр между консолями

Nintendo представила революционное обновление системы цифровых игр для Switch под названием Virtual Game Cards. Новая функция, анонсированная во время последнего Nintendo Direct, начнет работать в апреле и будет полностью совместима с предстоящей консолью Switch 2. Суть системы заключается в том, что купленные в eShop игры будут загружаться на консоль в виде виртуальных картриджей.

Эти виртуальные картриджи можно будет "извлекать" из одной консоли и "вставлять" в другую, что позволит использовать цифровые копии игр на разных устройствах. Кроме того, система поддерживает функцию временного обмена играми между аккаунтами, входящими в семейную группу. Переданные таким образом игры будут доступны получателю в течение двух недель, после чего автоматически вернутся к владельцу. Обмен возможен как через интернет, так и через локальное соединение консолей.



Особый интерес вызывает совместимость Virtual Game Cards с Nintendo Switch 2. Пока неясно, как это повлияет на обратную совместимость цифровых игр, но подробности, вероятно, раскроют на специальном Nintendo Direct, посвященном новой консоли, который запланирован на следующую неделю. Это обновление кардинально меняет подход Nintendo к цифровому распространению игр, делая его более гибким и приближая к работе с физическими носителями.