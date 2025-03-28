Тесты показали, что ROG Ally X с SteamOS 3.8 работает на 10-20% быстрее Steam Deck, а плагин разблокирует TDP до 40 Вт

Недавние тесты показали, что портативная консоль ROG Ally X с установленной SteamOS 3.8 демонстрирует впечатляющий прирост производительности по сравнению со Steam Deck. При одинаковом уровне энергопотребления (15 Вт) разница в некоторых играх достигает 20%. Например, в Cyberpunk 2077 ROG Ally X выдает 53 кадра в секунду против 44 у Steam Deck. Аналогичный отрыв наблюдается в Black Myth Wukong (12%) и Shadow of the Tomb Raider (10%).

По умолчанию SteamOS 3.8 ограничивает TDP ROG Ally X 18 Вт, но с помощью плагина SimpleDeckyTDP этот диапазон можно расширить до 4–40 Вт. Правда, в тестах использовался режим 15 Вт для честного сравнения с Steam Deck, который не поддерживает более высокие значения. Впрочем, даже без разгона ROG Ally X демонстрирует стабильное преимущество благодаря более мощному железу.

Есть и исключения — в Monster Hunter Wilds, который пока не оптимизирован для Steam Deck, разница менее заметна. Но в целом результаты обнадеживают: SteamOS 3.8 раскрывает потенциал устройств на Windows, таких как ROG Ally X и Lenovo Legion S. При этом автономность остается на уровне благодаря емкой батарее 80 Вт·ч.

В будущем интересно будет увидеть SteamOS на новых APU вроде Strix Point и Lunar Lake. Пока же ROG Ally X выглядит отличной альтернативой Steam Deck для тех, кто готов к тонкой настройке. Главное — дождаться официальных исправлений, чтобы управлять TDP без сторонних плагинов.