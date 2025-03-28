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ddr22
Microsoft ограничила выбор процессоров в Surface Laptop 7 для обычных покупателей
Обзор показал преимущества Intel-версии Surface Laptop 7 перед Snapdragon-моделью

Microsoft сделала странный шаг, предлагая разные версии Surface Laptop 7 для корпоративных и обычных покупателей. В то время как бизнес-клиенты могут получить устройства с процессорами Intel Lunar Lake, рядовые пользователи вынуждены довольствоваться моделями на Snapdragon X Elite. Это вызывает вопросы, особенно после тестов, показавших, что Intel-версия во многих аспектах превосходит ARM-аналог.  

В ходе тестирования Surface Laptop 7 15 с процессором Core Ultra 7 268V выяснилось, что эта модель не только избавила пользователей от проблем с совместимостью старых программ, но и показала лучшую автономность. Однопоточная производительность у обеих версий сопоставима, а вот встроенная графика Arc Graphics 140V в Intel-чипе значительно мощнее, что делает его предпочтительным выбором для тех, кто иногда играет в игры. Единственный недостаток - более шумная работа вентилятора при полной нагрузке, что в повседневных задачах практически незаметно.  


Ситуацию усугубляет ценовая политика Microsoft. Официальная цена Intel-версии составляет 2760 евро, что на 700 евро дороже дисконтной цены Snapdragon-модели. Такой подход лишает обычных покупателей выбора и может привести к разочарованию в продукте, особенно учитывая частые возвраты ARM-версий. Остается надеяться, что Microsoft пересмотрит свою стратегию и даст пользователям возможность выбирать между разными платформами без искусственных ограничений.

#microsoft
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