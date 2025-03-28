Microsoft раскрыла подробности обновления Windows 11 25H2 с исправлениями и новыми функциями

Компания Microsoft активно работает над новым крупным обновлением для Windows 11, которое, согласно сложившейся традиции, получит название 25H2. Хотя официального анонса еще не было, уже стали известны некоторые детали предстоящего релиза. Среди ключевых исправлений - решение проблемы с USB-принтерами, которые самопроизвольно печатали лишние страницы, а также устранение бага с отображением версии сборки при сбросе системы к заводским настройкам.

Помимо исправлений, обновление принесет несколько новых функций. В разделе "О системе" появится более подробная информация об оборудовании, включая данные о процессоре и объеме памяти. Это упростит новым пользователям получение сведений о своем устройстве. Еще одним интересным нововведением станет режим виртуальной клавиатуры с раскладкой геймпада, что особенно актуально для владельцев Surface-планшетов.





Пока неизвестно, будет ли 25H2 полностью новой платформой (под кодовым названием Selenium) или модифицированной версией текущего обновления 24H2 (Germanium). Новые функции будут внедряться постепенно, а не все сразу. Если Microsoft придержится своего обычного графика, релиз обновления можно ожидать в сентябре-октябре 2025 года. Пока же пользователям остается следить за официальными анонсами компании, чтобы узнать больше подробностей о предстоящих изменениях в операционной системе.