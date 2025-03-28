Компания Vivo оснастила флагман X200 Ultra новыми процессорами V3+ и VS1 для улучшения качества снимков

Компания Vivo продолжает идти своим путем в разработке технологий обработки изображений. В то время как большинство производителей Android-смартфонов используют встроенные ISP-процессоры чипов Qualcomm и MediaTek, Vivo уже несколько лет применяет собственные решения. В текущих флагманах X100 Ultra и X200 Pro используется сопроцессор Vivo V3+, работающий в паре с основным чипсетом.

Но для будущего X200 Ultra компания подготовила нечто новое. Продакт менеджер Vivo Хан Бо Сяо подтвердил, что смартфон получит сразу два специализированных процессора обработки изображений. V3+ останется отвечать за постобработку фото и видео, а новый чип VS1 возьмет на себя предварительную обработку данных перед их передачей в V3+.

Оба чипа выполнены по 6-нм техпроцессу и должны особенно улучшить качество снимков, где важна алгоритмическая обработка - например, портретов. Такой подход может дать Vivo преимущество перед конкурентами вроде Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что X200 Ultra представят уже в следующем месяце вместе с моделью X200s на едином мероприятии.

Это решение показывает, насколько серьезно Vivo относится к фото-возможностям своих смартфонов. В то время как другие производители полагаются на стандартные решения Qualcomm и MediaTek, Vivo продолжает инвестировать в собственные разработки. Правда, насколько это улучшит реальное качество снимков, мы узнаем только после тестов нового флагмана.