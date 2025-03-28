Oppo подтвердила использование двойной перископической камеры в Find X8 Ultra с улучшенной светочувствительностью

Oppo продолжает раскрывать детали о своем будущем флагмане Find X8 Ultra, который станет конкурентом Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra и Vivo X200 Ultra. Компания подтвердила, что смартфон получит две перископические камеры, назвав это решение единственным в индустрии. Анонс устройства запланирован на 10 апреля, а вместе с ним представят и более доступные модели — Find X8s и Find X8s Plus.

Основное внимание Oppo уделяет улучшению камер. По заявлениям компании, светочувствительность 3x перископического модуля увеличилась на 150% по сравнению с Find X7 Ultra, что должно снизить количество артефактов при съемке портретов в условиях слабого освещения. Еще более впечатляющий прогресс достигнут в 6x камере — ее светочувствительность выросла на 251%. Однако реальную оценку этим улучшениям можно будет дать только после независимых тестов, которые появятся не раньше середины мая.

Find X8 Ultra позиционируется как устройство для тех, кто ценит качество фотографий. Двойная перископическая система должна дать ему преимущество перед конкурентами, но насколько эти заявления соответствуют действительности, станет ясно после релиза. Пока же Oppo активно рекламирует новинку в китайских соцсетях, готовя почву для апрельской презентации.