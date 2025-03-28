Компания Nothing объявила о создании Phone (3a) Community Edition и предложила фанатам придумать дизайн

Компания Nothing объявила о запуске конкурса для создания специальной версии смартфона Phone (3a) Community Edition. В прошлом году подобный конкурс уже проводился для модели Phone (2a), и его результатом стал ограниченный выпуск устройства с уникальным дизайном, который разошелся за 15 минут и даже получил престижную награду iF Design Award. Теперь фанатам бренда предлагают снова проявить креативность и предложить свои идеи.

На этот раз участники могут предлагать решения в четырех категориях: аппаратная часть (включая упаковку), программное обеспечение (обои, анимации, виджеты), маркетинг, а также аксессуары и мерч. Победителей выберут путем голосования среди сообщества и оценки жюри. Всего будет четыре победителя — по одному в каждой категории. Они не только получат денежный приз, но и смогут поехать в Лондон, чтобы участвовать в разработке и презентации устройства.

Итоговый Phone (3a) Community Edition, созданный на основе лучших идей, поступит в продажу в конце года, скорее всего, ограниченным тиражом. Прием заявок продлится до 23 апреля (11:00 по GMT), а итоги конкурса объявят в конце месяца. Отметим, что участвовать можно только в разработке дизайна для базовой версии Phone (3a), а не для Pro-модели, которая уже доступна на Amazon за $499.