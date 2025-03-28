Новые сливы подтвердили 10.9-дюймовый экран у Galaxy Tab S10 FE и 13.1-дюймовый у FE+ версии

В сети появились новые подробности о предстоящей серии планшетов Samsung Galaxy Tab S10 FE. Информация поступила от известного инсайдера Эвана Бласса, опубликовавшего на своей странице в X (ранее Twitter) изображения, похожие на маркетинговые материалы. Судя по утечке, линейка сохранит два варианта диагоналей, но с заметными изменениями.

Базовая модель Galaxy Tab S10 FE получит 10.9-дюймовый экран, как и ее предшественник Tab S9 FE. Однако версия FE+ увеличит диагональ до 13.1 дюйма против 12.4 дюймов у предыдущего поколения. Оба новых планшета станут тоньше - всего 6.0 мм против 6.5 мм у текущих моделей. Изменения коснутся и дизайна - решетка динамиков теперь будет выполнена в виде единой продолговатой щели вместо множества мелких отверстий.

Хотя точная дата презентации пока не называется, учащающиеся утечки и появление устройств в базе FCC позволяют предположить, что запуск может состояться в ближайшее время. Планшеты FE-серии традиционно предлагают баланс между производительностью и ценой, сохраняя ключевые преимущества флагманской линейки. В случае с Tab S10 FE это может означать улучшенные характеристики при сохранении доступной стоимости.



Стоит отметить, что предыдущее поколение Tab S9 FE до сих пор доступно на Amazon за 396 долларов, что дает представление о возможном ценовом позиционировании новинок. Пока Samsung не комментирует утечки, но если информация подтвердится, поклонники бренда могут ожидать более тонкие и крупноэкранные версии популярных планшетов в ближайшие месяцы.