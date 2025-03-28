Разработчики Goat Simulator объявили о первом цифровом шоу Goat Direct с анонсами обновлений и карточной игры

Coffee Stain Studios объявила о проведении первого в истории цифрового шоу Goat Direct, посвященного франшизе Goat Simulator. Трансляция запланирована на 1 апреля 2025 года, что вызывает естественные сомнения в серьезности мероприятия. Однако креативный директор франшизы Сантьяго Ферреро заверил, что несмотря на День смеха, зрителей ждут настоящие анонсы без шуток и розыгрышей.

Шоу начнется в 10:00 по восточному времени (15:00 по Лондону) на официальном YouTube-канале студии. Среди ожидаемых новостей - обновления для Goat Simulator 3, анонсы партнерских проектов и информация о предстоящей карточной игре по мотивам франшизы, которая скоро появится на Kickstarter. Разработчики обещают сохранить фирменный стиль серии с ее физическим хаосом и абсурдным юмором.



Ферреро в своем заявлении отметил, что 2024 год навсегда останется "Годом Козы" для фанатов, но 2025 год принесет еще больше сюрпризов. Последняя на данный момент часть серии, Goat Simulator 3, вышла в 2022 году и доступна на всех основных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Студия явно намерена поддерживать интерес к франшизе, хотя конкретные детали предстоящих анонсов пока держатся в секрете.