Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Разработчики Goat Simulator анонсировали прямую трансляцию Goat Direct 1 апреля
Разработчики Goat Simulator объявили о первом цифровом шоу Goat Direct с анонсами обновлений и карточной игры

 Coffee Stain Studios объявила о проведении первого в истории цифрового шоу Goat Direct, посвященного франшизе Goat Simulator. Трансляция запланирована на 1 апреля 2025 года, что вызывает естественные сомнения в серьезности мероприятия. Однако креативный директор франшизы Сантьяго Ферреро заверил, что несмотря на День смеха, зрителей ждут настоящие анонсы без шуток и розыгрышей.
Шоу начнется в 10:00 по восточному времени (15:00 по Лондону) на официальном YouTube-канале студии. Среди ожидаемых новостей - обновления для Goat Simulator 3, анонсы партнерских проектов и информация о предстоящей карточной игре по мотивам франшизы, которая скоро появится на Kickstarter. Разработчики обещают сохранить фирменный стиль серии с ее физическим хаосом и абсурдным юмором.

Ферреро в своем заявлении отметил, что 2024 год навсегда останется "Годом Козы" для фанатов, но 2025 год принесет еще больше сюрпризов. Последняя на данный момент часть серии, Goat Simulator 3, вышла в 2022 году и доступна на всех основных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. Студия явно намерена поддерживать интерес к франшизе, хотя конкретные детали предстоящих анонсов пока держатся в секрете.

#goat simulator
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
2
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
24
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
2
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
2
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
Неопознанную OEM модель AMD Radeon RX 9070 протестировали в 3DMark и FurMark
+
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
106
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
23
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
+
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
77
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
13
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4

Сейчас обсуждают

KoSR
05:44
Ахаха, китайским гаражам это скажите))) Сейчас оттуда посыплются франкенштейны на этих чипах)))
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
KoSR
05:42
Да как бы всё чётко, но надо бы 800 ватт т.к. видюхи жиреют, а на АМД сокетах можно годами жить обновляя только камни и графику.
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
Вадим Берёзкин
05:41
Собираю только на АсРок и Msi. За 3 года и 5 ПК, проблемы с Биосом были только по MSI. У Асрока Биос некрасивый, но все что нужно - есть
В США наблюдается безработица среди "поколения Z"
Михаил Авраменко
05:39
Разве что во сне.
Путин заявил о необходимости России иметь в Арктике собственный торговый флот
Влад Парыгин
05:12
Железнодорожная линия Большой Двор — Бокситогорск находится на балансе завода (ранее — ведомственная), некогда по ней существовало пассажирское сообщение между Ленинградом и Бокситогорском через Тихви...
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
Опричник
05:11
Как погладить манула. Вам потребуется: 1. Кусок мяса. 2. Медицинский жгут. 3. Мобильный телефон. 4. Переносной холодильник (для пикников). 5. Обезболивающее. Порядок действий: 1. Вызовите скорую пом...
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Windmark_
04:57
У меня 5600х , брал его на момент его выхода . 4.5ггц при 1,25 . Если чисто для игрушек то при 1,2 будет работать . 4,7 для него недостижимая частота . Обидненько
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Александр Мелентьев
04:37
Кто играет в это ... типа валоранта. А винда через пяток лет прекратит своё существование с такой политикой. Хотя уже всё идёт к тому что скоро к обычной зажигалке будут делать проприетарный софт
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
DANYNAFIG
04:21
Хохлы всегда думают всё даром дают и все им должны, заберём всё коммунистическое вернёт к истокам древних копателей :)
FT: В Киеве сочли грабежом предложенное США экономическое соглашение
Денис Попов
04:13
да они глядя на него тоже начали косячить. за несколько поколений ни разу таких кривых дров не было как мартовские
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем