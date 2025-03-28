Компания Apple объявила о проведении WWDC 2025 с 9 по 13 июня, где представят масштабные изменения дизайна iOS и macOS

Apple официально объявила даты проведения ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025. Мероприятие пройдет с 9 по 13 июня, причем основной презентации, запланированной на первый день, прочат особый успех. По данным Bloomberg, компания готовит самые значительные обновления своих операционных систем за последние годы.

Ожидается, что iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат наиболее радикальное обновление интерфейса со времен выхода iOS 7 в 2013 году. Новый дизайн будет включать измененные иконки, меню, кнопки и оформление окон, вдохновленное visionOS от гарнитуры Apple Vision Pro. Это сделает интерфейсы iPhone, iPad и Mac более единообразными, хотя полного слияния iPadOS и macOS пока не предвидится.



На WWDC 2025 также представят watchOS 12 для Apple Watch и visionOS 3 для Vision Pro. Помимо основной презентации, конференция включит множество онлайн-сессий для разработчиков, где инженеры Apple расскажут о новых функциях и инструментах. Участие в этих сессиях требует предварительной регистрации на сайте компании.



Традиционно WWDC служит площадкой для анонсов новых версий ПО, но иногда Apple представляет и аппаратные новинки. В этом году особый интерес вызывает возможное обновление дизайна, которое может кардинально изменить внешний вид устройств Apple. Поклонники бренда с нетерпением ждут 9 июня, чтобы увидеть, как компания планирует развивать свои экосистемы в ближайшие годы.