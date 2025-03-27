Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
PowerColor анонсировала белую версию видеокарты Radeon RX 9070 XT Spectral White
Компания PowerColor представила ограниченную серию видеокарты RX 9070 XT в белом дизайне с ARGB-подсветкой

Компания PowerColor объявила о выходе специальной белой версии своей флагманской видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil. Модель под названием Spectral White Edition поступит в продажу 8 апреля, ознаменовав выход бренда на рынок премиальных видеокарт в белом исполнении. Это необычный шаг для линейки Red Devil, которая традиционно выпускалась только в черном цвете.
Новая версия сохраняет все технические характеристики стандартной модели, но получает полностью белый дизайн, включающий корпус, вентиляторы, крепежную планку и даже печатную плату. Особенностью стал набор аксессуаров в белой цветовой гамме и настраиваемая ARGB-подсветка. Как отмечают в Overclock3D, иронично выглядит сочетание белоснежного дизайна с демонической символикой Red Devil.

Spectral White Edition будет выпущена ограниченным тиражом, что может сделать ее коллекционным предметом. В линейке Spectral White уже присутствует модель Hellhound, а вскоре ожидается появление белой версии Reaper. Цена новинки пока не раскрывается, но аналитики предполагают, что она составит не менее 899 долларов, как и черный вариант.

Обзоры видеокарты находятся под эмбарго до 2 апреля, что позволяет предположить наличие интересных особенностей, о которых производитель пока не сообщает. Для сборщиков ПК в белой тематике это долгожданное решение, так как качественные видеокарты в таком исполнении до сих пор были редкостью на рынке. Остается дождаться официального релиза, чтобы оценить, насколько хорошо белое покрытие выдержит длительную эксплуатацию.

#powercolor
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
21
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
3
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Microsoft намекает на возможные изменения, связанные с обновлением Windows 11 25H2
4
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
1
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
105
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
22
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
64
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
7

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:09
Эта киса ему очко на британский флаг бы порвала,а он только заштопал недавно .после эпопеи со слониками
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Василий Масьянов
22:08
Я думал системник пылесборник прд столом осталось в 90-00 х годах. Оказывается у кого то он до сих пор под столом. Под столом и температуры выше и пыли больше
Система жидкостного охлаждения ADATA XPG LEVANTE II 360 получила подсветку с зеркальным эффектом
beltar
21:50
У nVidia своего производства видеокарт не было, так что выпускать могли, что угодно, наш российский рынок тогда был завален разным непонятным ноунеймом. А так карта, как карта. Особенно в свете того,...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Маэстро
21:46
Шешан наверно слюной истёк, мечтая полакомиться такой кисой. Сидит там один в палате, голодный, холодный, и без кота.
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Nvidia&Intel Hater
21:43
Обычный не отборный с ДНС..в 23 году покупал
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Тритон
21:42
А ничего что в Краснодарском крае уже туеву хучу лет существует заводческий питомник манулов? Там давным давно выводят одомашненных Манулов и карликовых Манулов, у них есть сайт в интернете, там можно...
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
polkten
21:39
Вымрет и вымрет. Не первый и не последний вид
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
ЧatoБoт
21:34
Трусикер, лови, заслужил, свын:
В первых тестах AMD Ryzen 9 9955HX3D лидирует в однопоточных нагрузках
Сергей Иванюшкин
21:32
Для начала в Черном море флот бы восстановить.
Путин заявил о необходимости России иметь в Арктике собственный торговый флот
Артём Некрасов
21:32
Только пересел на ам5 с 8320е, ибо он задыхается уже практически везде и долбится в сотку, стоит запустить хоть что-то требовательнее индюшатины и вышедшее за последние пять лет.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем