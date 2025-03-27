Компания PowerColor представила ограниченную серию видеокарты RX 9070 XT в белом дизайне с ARGB-подсветкой

Компания PowerColor объявила о выходе специальной белой версии своей флагманской видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil. Модель под названием Spectral White Edition поступит в продажу 8 апреля, ознаменовав выход бренда на рынок премиальных видеокарт в белом исполнении. Это необычный шаг для линейки Red Devil, которая традиционно выпускалась только в черном цвете.

Новая версия сохраняет все технические характеристики стандартной модели, но получает полностью белый дизайн, включающий корпус, вентиляторы, крепежную планку и даже печатную плату. Особенностью стал набор аксессуаров в белой цветовой гамме и настраиваемая ARGB-подсветка. Как отмечают в Overclock3D, иронично выглядит сочетание белоснежного дизайна с демонической символикой Red Devil.



Spectral White Edition будет выпущена ограниченным тиражом, что может сделать ее коллекционным предметом. В линейке Spectral White уже присутствует модель Hellhound, а вскоре ожидается появление белой версии Reaper. Цена новинки пока не раскрывается, но аналитики предполагают, что она составит не менее 899 долларов, как и черный вариант.



Обзоры видеокарты находятся под эмбарго до 2 апреля, что позволяет предположить наличие интересных особенностей, о которых производитель пока не сообщает. Для сборщиков ПК в белой тематике это долгожданное решение, так как качественные видеокарты в таком исполнении до сих пор были редкостью на рынке. Остается дождаться официального релиза, чтобы оценить, насколько хорошо белое покрытие выдержит длительную эксплуатацию.