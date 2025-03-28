В сети появились неофициальные данные о Sony Xperia 1 VII — Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ и 70-200 мм телеобъектив

В сети начали появляться первые слухи о характеристиках будущего флагмана Sony — Xperia 1 VII. Хотя официального анонса стоит ждать не раньше мая-июня 2025 года, энтузиасты уже строят предположения, основываясь на данных из разных источников. Один из таких «сливов» опубликовал аккаунт oneilygadget в Threads и X (бывший Twitter), но позже признал, что информация собрана из слухов и не является точной. Тем не менее, она дает представление о том, чего ждут от нового устройства.

Согласно этим данным, Xperia 1 VII получит 4K-дисплей вместо FHD+ у предыдущей модели и новый процессор — вероятно, Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти может увеличиться до 16 ГБ, а вот фронтальная камера, аккумулятор и скорость проводной зарядки останутся прежними. Основные изменения коснутся камеры: ультраширик, возможно, получит сенсор 1/2.3" (или 1/2.5" — в данных есть путаница), а телеобъектив расширит диапазон зума с 85-170 мм до 70-200 мм. Если Sony действительно улучшит сенсор телефото (с 1/3.5" до 1/2.3"), это станет заметным апгрейдом.

Цена, по слухам, составит $1 399, что намекает на возможный выход в США — хотя Sony редко продвигает Xperia на этом рынке активно. Для сравнения, Xperia 1 VI стартовал за €1 399. Отдельно упоминается 200 Мп сенсор, но вряд ли Sony пойдет на такой шаг — компания традиционно избегает «мегапиксельной гонки». На Weibo даже «слили» фото Xperia 1 VII в чехле, но обои на экране совпадают с Xperia 1 VI, что вызывает сомнения.

