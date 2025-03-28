Компания Sony представила новые расцветки популярных наушников WH-CH520 и WH-CH720N, включая пастельно-розовый и мягко-желтый

Sony представила обновленную версию своих популярных беспроводных наушников WH-CH520 и WH-CH720N, добавив новые цветовые варианты. Это произошло спустя чуть больше месяца после того, как первые слухи о грядущем обновлении появились в сети. Изменения коснулись исключительно внешнего вида устройств - технические характеристики остались прежними.

Модель WH-CH720N теперь доступна в новом пастельно-розовом цвете, который, по словам компании, был добавлен в ответ на растущую популярность мягких приглушенных оттенков. Таким образом, линейка цветов для этой модели расширилась до четырех вариантов. Цена на WH-CH720N остается на уровне 88,74 доллара.



Что касается более бюджетной модели WH-CH520, то здесь Sony пошла еще дальше, добавив сразу два новых цвета - мягкий приглушенный желтый и "эспрессо". Последний вариант ранее был доступен только в Канаде, а теперь появится и в других странах. Общее количество цветовых решений для WH-CH520 увеличилось с четырех до шести, при этом рекомендованная цена сохранилась на отметке 59,99 доллара.



Новые расцветки уже доступны для предзаказа по всему миру, однако поставки начнутся не раньше выходных или начала следующей недели. Вместе с наушниками Sony также представила новые беспроводные TWS-наушники WF-C710N, но они относятся к другой категории устройств.



Стоит отметить, что обновление коснулось исключительно дизайна - все технические характеристики, включая качество звука, время работы от аккумулятора и функции шумоподавления (в случае WH-CH720N), остались без изменений. Для поклонников бренда, которые хотели бы выделиться или просто предпочитают более мягкие пастельные тона, это хорошая возможность приобрести фирменные наушники в новом исполнении.