Тесты показали, что ROG Ally X с SteamOS 3.8 превзошел Steam Deck на 10-20%, а с плагином разблокировал TDP до 40 Вт

Недавние тесты ETA Prime продемонстрировали впечатляющие результаты работы ROG Ally X под управлением SteamOS 3.8. Оказалось, что эта связка способна значительно превзойти Steam Deck — в некоторых играх прирост производительности достиг 20% при одинаковом уровне энергопотребления (15 Вт). Особенно заметна разница в Cyberpunk 2077, где ROG Ally X выдал 53 кадра против 44 у Steam Deck.

Изначально SteamOS 3.8 не позволял регулировать TDP на ROG Ally X, ограничиваясь стандартными 18 Вт. Однако с помощью плагина SimpleDeckyTDP удалось разблокировать диапазон от 4 до 40 Вт, что открывает дополнительные возможности для разгона. Правда, в тестах сравнивали системы при 15 Вт для честного сопоставления с Steam Deck. В Black Myth Wukong преимущество составило 12%, в Shadow of the Tomb Raider — около 10%.



Пока не все игры идеально оптимизированы — например, в Monster Hunter Wilds ROG Ally X не смог обойти конкурента. Но первые результаты обнадеживают: даже без максимального разгона система демонстрирует существенный прирост производительности. При этом ROG Ally X обладает более емкой батареей (80 Вт·ч против 50 Вт·ч у Steam Deck OLED), что делает его интересным вариантом для мобильного гейминга.



Особый интерес вызывает перспектива запуска SteamOS 3.8 на более мощных handheld-устройствах с новыми APU Strix Point и Lunar Lake. Если текущие результаты с ROG Ally X уже впечатляют, то более современное железо может обеспечить еще больший отрыв от Steam Deck. Пока Valve не спешит официально поддерживать сторонние устройства, но энтузиасты доказали — потенциал у таких комбинаций огромный. Главное, чтобы разработчики продолжали оптимизировать систему для нестандартных конфигураций.