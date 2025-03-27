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ddr22
Google признала проблемы Wear OS 5.1 на Pixel Watch и пообещала исправить задержки уведомлений
Пользователи Pixel Watch столкнулись с багами после обновления Wear OS 5.1, Google пообещала исправить проблемы с уведомлениями и синхронизацией

Google официально признала наличие проблем в обновлении Wear OS 5.1 для умных часов Pixel Watch, включая последнюю модель Pixel Watch 3. Обновление, которое должно было улучшить функциональность устройств, вместо этого принесло пользователям ряд неудобств. Основная жалоба касается задержек в получении уведомлений, но некоторые владельцы часов также сообщают о проблемах с синхронизацией данных Fitbit, случайных сбоях приложений и общем снижении производительности.
После многочисленных жалоб пользователей на форуме Reddit представитель Google сделал заявление для Android Authority, подтвердив, что компания знает о проблеме и работает над ее решением. По словам представителя, сбои затрагивают лишь небольшой процент пользователей, но по количеству сообщений в сети можно предположить, что масштаб проблемы может быть шире. Google пообещала выпустить исправление как можно скорее, но точные сроки пока не называются.

Некоторые пользователи нашли временные решения проблемы. Сброс настроек часов или полный сброс до заводских настроек в некоторых случаях помогает восстановить нормальную работу уведомлений. Однако такие методы требуют времени и не гарантируют стабильного результата. Пока официальное исправление не выпущено, владельцам Pixel Watch приходится мириться с нестабильной работой обновленной системы.

Этот инцидент вновь поднял вопрос о качестве тестирования обновлений Google перед их выпуском. Пользователи ожидают, что компания усилит контроль за стабильностью будущих версий Wear OS, чтобы избежать подобных ситуаций. Тем временем обновление Wear OS 5.1 продолжает распространяться, принося с собой как новые функции, так и неожиданные проблемы, которые теперь предстоит исправлять разработчикам.

#google
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