Обновление AMDGPU Library раскрыло GFX1153 — новый iGPU на RDNA 3.5, который, скорее всего, получит будущий процессор Medusa Point

В обновлённом коде AMDGPU Library обнаружили новый идентификатор GFX1153, который, судя по всему, относится к будущему мобильному процессору Medusa Point. Это означает, что AMD продолжает развивать архитектуру RDNA 3.5 для встроенной графики, несмотря на то, что в дискретных видеокартах компания уже переходит на RDNA 4. Ранее в библиотеке уже были обнаружены GFX1151 (для Strix Halo) и GFX1152 (для Krackan Point), так что появление GFX1153 логично связывают с очередным APU на базе Zen 6.

Известно, что Strix Point, Strix Halo и Krackan Point используют RDNA 3.5, но теперь стало ясно, что и Medusa Point не получит RDNA 4, а останется на проверенной архитектуре. Это подтверждает, что AMD пока не планирует переносить новейшую графику в мобильные процессоры, оставляя RDNA 4 исключительно для дискретных видеокарт. Официального анонса Medusa Point пока не было, но утечки указывают на то, что эти чипы появятся не раньше 2025 года.

Кроме того, недавно в логах поставок обнаружили информацию о том, что Medusa Point будет использовать новый сокет FP10, немного крупнее, чем у Strix Point. Ожидается, что эти APU получат чиплетную структуру с 12 ядрами на одном CCD и отдельным I/O-чипом. Пока точные характеристики неизвестны, но, скорее всего, подробности станут известны во второй половине 2025 года, когда AMD начнёт официально раскрывать детали.



Таким образом, компания продолжает постепенно обновлять линейку мобильных процессоров, но без радикальных изменений в графической части. RDNA 3.5 останется основой для встроенных GPU, а Medusa Point станет следующим шагом в развитии APU на архитектуре Zen 6. Поклонникам AMD остаётся ждать официальных анонсов, но уже сейчас понятно, что будущие процессоры обещают быть интересными, особенно с учётом перехода на новый сокет и чиплетный дизайн.