Sony выпустила крупный 200-мегапиксельный CMOS-сенсор, обогнав Samsung в гонке высоких разрешений

До недавнего времени подразделение Samsung занимало лидирующие позиции в разработке высокоразрешающих сенсоров для мобильных устройств, начав с 108-мегапиксельного ISOCELL HM1 на Galaxy S20 Ultra. Однако ситуация готова измениться с появлением нового 200-мегапиксельного сенсора от Sony, который призван стать новым стандартом для флагманских смартфонов.

Как сообщает Digital Chat Station, Sony готовится к запуску своего первого 200-мегапиксельного CMOS-сенсора. Это происходит после выхода аналогичных сенсоров от Samsung (ISOCELL HP2 и HP9) и Omnivision (OVB0B). Ключевое отличие нового сенсора Sony заключается в его увеличенном физическом размере - 1/1.1, что значительно больше по сравнению с сенсорами Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3) и HP9 (1/1.4).

Благодаря технологии объединения 16 пикселей в один, новый сенсор Sony способен создавать более крупные пиксели, чем даже 1-дюймовый LYT900 на Xiaomi 15 Ultra. Ожидается, что в следующем году некоторые флагманские смартфоны будут оснащаться двойной камерой 200 МП + 200 МП, где основным сенсором выступит новинка от Sony, а перископическая камера будет использовать ISOCELL HP9, подобно тому, как это реализовано на Xiaomi 15 Ultra.

Этот шаг Sony может существенно изменить расстановку сил на рынке мобильных камер, предоставив производителям смартфонов новый стандарт качества изображения для флагманских устройств.