Qualcomm анонсировала выход своего нового субпремиального чипсета Snapdragon 8s Gen 4, который станет преемником прошлогодней модели 8s Gen 3. Примечательно, что вопреки ожиданиям рынка, компания решила отказаться от бренда Elite в названии новой модели.
Решение о наименовании было обусловлено отсутствием ядер Oryon, которые использовались в версии Snapdragon 8 Elite. Вместо этого новый чипсет будет оснащён ядрами ARM Cortex-X4 и A720. Конфигурация процессора включает одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 на частоте 3,01 ГГц, два ядра на 2,80 ГГц и ещё два на 2,02 ГГц.
По предварительным данным, такая конфигурация позволит Snapdragon 8s Gen 4 достичь суммарного балла в бенчмарке AnTuTu более двух миллионов, что ставит его в один ряд с устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3, такими как Xiaomi 14 Ultra и iQOO 12 Pro.
В графическом плане чип будет оснащён GPU Adreno 825, который представляет собой несколько урезанный вариант Adreno 830, использованного в Snapdragon 8 Elite. Также произошло уменьшение системного кэша с 12 МБ до 6 МБ L2.
Выход Snapdragon 8s Gen 4 запланирован на начало апреля. Ожидается, что новый чипсет будет использоваться в таких устройствах, как Redmi Turbo 4 Pro, Xiaomi Civi5 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro. Первые устройства с новым чипсетом поступят в продажу в середине апреля, что делает их доступными для потребителей в ближайшем будущем.