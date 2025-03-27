Qualcomm выпустила информацию о новом чипсете 8s Gen 4, отказавшись от версии Elite

Qualcomm анонсировала выход своего нового субпремиального чипсета Snapdragon 8s Gen 4, который станет преемником прошлогодней модели 8s Gen 3. Примечательно, что вопреки ожиданиям рынка, компания решила отказаться от бренда Elite в названии новой модели.

Решение о наименовании было обусловлено отсутствием ядер Oryon, которые использовались в версии Snapdragon 8 Elite. Вместо этого новый чипсет будет оснащён ядрами ARM Cortex-X4 и A720. Конфигурация процессора включает одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 на частоте 3,01 ГГц, два ядра на 2,80 ГГц и ещё два на 2,02 ГГц.

По предварительным данным, такая конфигурация позволит Snapdragon 8s Gen 4 достичь суммарного балла в бенчмарке AnTuTu более двух миллионов, что ставит его в один ряд с устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3, такими как Xiaomi 14 Ultra и iQOO 12 Pro.

В графическом плане чип будет оснащён GPU Adreno 825, который представляет собой несколько урезанный вариант Adreno 830, использованного в Snapdragon 8 Elite. Также произошло уменьшение системного кэша с 12 МБ до 6 МБ L2.

Выход Snapdragon 8s Gen 4 запланирован на начало апреля. Ожидается, что новый чипсет будет использоваться в таких устройствах, как Redmi Turbo 4 Pro, Xiaomi Civi5 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro. Первые устройства с новым чипсетом поступят в продажу в середине апреля, что делает их доступными для потребителей в ближайшем будущем.