ASUS представила новые конфигурации Zenbook A14 и S14 для работы с искусственным интеллектом

Компания ASUS недавно анонсировала выпуск новых моделей ноутбуков Zenbook A14 и S14, доступных для покупки в магазинах и онлайн на Best Buy в США. Устройства отличаются выдающимся мастерством исполнения и продвинутой производительностью для работы с искусственным интеллектом.

Zenbook A14, доступный в бежевом цвете Zabriskie, оснащён процессором Snapdragon X Plus и батареей ёмкостью 70 Вт*ч, обеспечивающей до 32 часов автономной работы. Благодаря NPU Qualcomm Hexagon (до 45 TOPS) ноутбук предлагает расширенные возможности Copilot+ PC, обеспечивая оптимизацию производительности и улучшенную отзывчивость при многозадачности.

Особое внимание привлекает OLED-дисплей ASUS Lumina, обеспечивающий реалистичную цветопередачу для развлечений и веб-сёрфинга. Zenbook A14 стал первым ноутбуком ASUS с корпусом из цералюминия — материала, который на 30% легче и в три раза прочнее анодированного алюминия. При весе всего 2,4 фунта ноутбук обеспечивает отличную портативность и долговечность.

Модель отличается длительным временем автономной работы и тихой работой, хотя производительность процессора и частота обновления экрана 60 Гц могут показаться не впечатляющими. Стоит отметить, что Snapdragon на Windows показывает неоднозначные результаты, особенно в графическом плане, учитывая высокую конкурентоспособность последних процессоров Lunar Lake и Zen 5.

ASUS объявила, что Zenbook A14 будет эксклюзивом для Best Buy в США как минимум до второго квартала 2025 года, что делает его доступным для американских потребителей по цене менее 1000 долларов.