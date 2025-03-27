Ноутбук HP ZBook Ultra 14 G1a с AMD Strix Halo: высокая цена и производительность

Компания HP представила ноутбук ZBook Ultra 14 G1a, оснащённый процессорами AMD Strix Halo. Это одно из первых устройств с этими процессорами, доступных для предзаказа на международном уровне. Ранее на рынке уже появлялся ноутбук Asus ROG Flow Z13 с аналогичным оборудованием, но HP ZBook Ultra 14 G1a отличается более высокой ценой и особыми корпоративными функциями.

Топовая конфигурация HP ZBook Ultra 14 G1a включает процессор AMD Ryzen AI Max Plus 395 Pro, 128 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 2 ТБ. Стоимость этой модели достигает $3949, что значительно превышает цену аналогичного Asus ROG Flow Z13. Высокая цена объясняется наличием корпоративных функций, которые важны для профессиональных пользователей.



На сайте поставщика IT-решений Connection также указаны более доступные конфигурации HP ZBook Ultra 14 G1a с другими процессорами AMD Strix Halo, такими как Ryzen AI Max 390 Pro, Ryzen AI Max Pro 385 и Ryzen AI Max Pro 380. Эти модели предлагаются по более низким ценам, но точная дата начала поставок пока не указана. Тем не менее, факт наличия предзаказов указывает на скорое начало продаж.





