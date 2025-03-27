Ugreen представил коллекцию аксессуаров для Genshin Impact

Компания Ugreen, известная своими качественными аксессуарами для электроники, представила специальную коллекцию зарядных устройств, вдохновленную популярной игрой Genshin Impact. Вдохновившись персонажем Киничем, Ugreen создала серию аксессуаров, включающую внешний аккумулятор, зарядные устройства и кабель USB-C.

Центральное место в коллекции занимает Nexode Power Bank за $89.99. Этот аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и может одновременно заряжать два устройства. Портативный дизайн и удобный дисплей делают его отличным спутником для геймеров и путешественников.

Дополняющий ассортимент, компактный Nexode Charger за $39.99, предлагает два порта USB-C с мощностью до 65 Вт каждый, а также дополнительный порт USB-A. Это идеальное решение для зарядки трёх устройств одновременно.

MagFlow Wireless Charger за $59.99 — стильный аксессуар, сертифицированный Qi2, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Его удобная складывающаяся конструкция позволяет наклонять телефоны под углом до 75 градусов.



Завершающей деталью коллекции стал кабель USB-C на USB-C за $9.99, который поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Все аксессуары украшены тематическими изображениями Кинича и его дракона K'uhul Ajaw, что делает их привлекательными для поклонников Genshin Impact.



Новая коллекция Ugreen доступна на собственном сайте компании, а также на Amazon и других розничных площадках по всему миру. Аксессуары, созданные в сотрудничестве с Genshin Impact, подчёркивают приверженность Ugreen к качеству и стилю, предлагая игрокам удобные и эстетически приятные решения для зарядки своих устройств.