Assassin’s Creed Shadows набирает популярность, но отстает от Valhalla

Ubisoft празднует успех новой игры Assassin’s Creed Shadows, которая преодолела отметку в два миллиона игроков. Однако, согласно новым данным о продажах, она всё ещё не стала самой успешной игрой серии. Полученная информация сравнивает показатели Shadows с Valhalla.

Shadows привлекла около одного миллиона игроков в первый день, в то время как Valhalla собрала 2,55 миллиона геймеров. В течение первого месяца Shadows ожидает шесть миллионов игроков, что ниже восьми миллионов, достигнутых Valhalla. Примечательно, что Odyssey стартовала медленнее, но в итоге достигла отметки в 40 миллионов уникальных игроков.

Том Хендерсон из Insider Gaming подчеркнул, что Valhalla вышел в ноябре 2020 года, в период бума продаж видеоигр из-за пандемии. Со временем Shadows может догнать или даже обойти Valhalla. Однако на данный момент Shadows достигла пика всего в 65 тысяч одновременных игроков на Steam, что недостаточно для попадания в десятку самых популярных игр платформы. Тем не менее, большая часть активаций пришлась на консоли Xbox Series X и PlayStation 5.