Vivo Y300 Pro+ получит быстрый заряд и новый процессор

Компания Vivo, судя по утечкам, готовится к запуску новой версии смартфона Y300 Pro+, которая будет оснащена большим аккумулятором и процессором Snapdragon 7s Gen 3. Информация о процессоре была подтверждена результатами тестов на платформе Geekbench, где устройство под номером V2456A показало характеристики, соответствующие новому чипсету. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает на основе интерфейса Android 15.

Одной из ключевых особенностей Y300 Pro+ станет быстрая зарядка мощностью 90 Вт, что сопоставимо с топовыми моделями, такими как X200 Ultra. Внешний вид смартфона напоминает модели серии X100 Ultra, включая характерный выступ камеры. По сообщениям инсайдеров, Pro+ будет представлен в черном, розовом и светло-голубом мраморных цветах.

Согласно утечке, официальная презентация Vivo Y300 Pro+ состоится 31 марта 2025 года в Китае. Новинка обещает стать достойным представителем среднего сегмента с премиальными характеристиками зарядки и высокопроизводительным процессором.