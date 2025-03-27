Оно предназначено для помощи музыкантам в изучении и исполнении песен, как будто они играют в составе группы.

Компания Yamaha Japan представила новое приложение под названием Extrack, предназначенное для помощи музыкантам в изучении и исполнении песен, как будто они играют в составе группы. Приложение доступно для скачивания на устройствах с операционной системой iOS, а версия для Android выйдет в апреле 2025 года.

Extrack анализирует загружаемые музыкальные файлы, идентифицируя вокальные партии и инструменты, и затем разделяет их на отдельные треки. Пользователь может регулировать громкость каждого трека, включая возможность отключения отдельных инструментов. Приложение автоматически отображает аккорды для партий фортепиано или гитары, а также позволяет изменять скорость воспроизведения и повторять выбранные фрагменты для лучшего освоения материала. Вокальная партия может быть адаптирована под диапазон певца с помощью функции изменения тональности.

Бесплатная версия приложения позволяет обрабатывать до пяти песен в месяц, разделяя их на четыре трека (бас, барабаны, вокал и другие), тогда как платная подписка снимает ограничения на количество обрабатываемых композиций и увеличивает число доступных треков до семи (бас, духовые, барабаны, гитара, фортепиано, вокал и другие). Платная подписка временно доступна бесплатно до августа 2025 года.