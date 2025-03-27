Генеральный директор AMD подтвердила планы по выпуску Strix Halo для десктопов.

Генеральный директор AMD, доктор Лиза Су, дала интервью, в котором намекнула на возможное появление мобильных процессоров Strix Halo на рынке настольных компьютеров. Эти процессоры отличаются высокой мощностью встроенного графического ядра (iGPU), что делает их конкурентоспособными с бюджетными дискретными видеокартами.

Strix Halo обладает уникальным дизайном, включающим до 40 вычислительных блоков для iGPU, что значительно увеличивает его мощность по сравнению с традиционными процессорами серии Strix Point Zen 5. Изначально предназначенные для мобильных платформ, эти процессоры требуют специального сокета FP11, отличающегося от стандартного AM5, используемого в настольных системах.

Однако, как показал пример Minisforum с моделями BD770i и BD790i, использование специальных материнских плат позволяет устанавливать мобильные процессоры на обычные настольные компьютеры. Именно такую стратегию может выбрать AMD для внедрения Strix Halo в сегмент настольных ПК. Это откроет путь к созданию мощных компактных систем, способных справляться с требовательными задачами без необходимости использования дискретной видеокарты.



Если AMD реализует этот план, пользователи получат возможность собирать компактные настольные ПК, сравнимые по размеру с консолями, но обладающие мощью, достаточной для современных игр и приложений. Такие системы будут особенно востребованы среди миллионов пользователей, стремящихся к экономичным и мощным решениям.