Недавно усовершенствованная апскейлинг-технология PSSR (Parallelized Spatial Reconstruction Super-Sampling) на PlayStation 5 Pro продемонстрировала значительные улучшения, обеспечив лучшее качество изображения по сравнению с традиционным методом антиалиасинга TAA (Temporal Anti-Aliasing). Разработчики из Ubisoft, отвечающие за движок Anvil, на котором основана игра Assassin’s Creed Shadows, признали, что на момент выхода игры TAA показывала лучшие результаты, но сотрудничество с Sony позволило усовершенствовать PSSR настолько, что теперь она превосходит TAA.
Благодаря совместной работе Sony и Ubisoft, в будущем патче для Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 Pro будет добавлена поддержка PSSR. Кроме того, версия для PS5 Pro получит улучшенные отражения с применением трассировки лучей в сбалансированном режиме.
Хотя Assassin’s Creed Shadows выглядит великолепно на PS5 Pro, на ПК игра демонстрирует ещё более впечатляющие визуальные эффекты, особенно если компьютер поддерживает все доступные функции трассировки лучей.
Недавно усовершенствованная апскейлинг-технология PSSR (Parallelized Spatial Reconstruction Super-Sampling) на PlayStation 5 Pro продемонстрировала значительные улучшения, обеспечив лучшее качество изображения по сравнению с традиционным методом антиалиасинга TAA (Temporal Anti-Aliasing). Разработчики из Ubisoft, отвечающие за движок Anvil, на котором основана игра Assassin’s Creed Shadows, признали, что на момент выхода игры TAA показывала лучшие результаты, но сотрудничество с Sony позволило усовершенствовать PSSR настолько, что теперь она превосходит TAA.