Апскейлинг-технология PSSR продемонстрировала значительные улучшения, обеспечив лучшее качество изображения по сравнению с традиционным методом антиалиасинга TAA.

Недавно усовершенствованная апскейлинг-технология PSSR (Parallelized Spatial Reconstruction Super-Sampling) на PlayStation 5 Pro продемонстрировала значительные улучшения, обеспечив лучшее качество изображения по сравнению с традиционным методом антиалиасинга TAA (Temporal Anti-Aliasing). Разработчики из Ubisoft, отвечающие за движок Anvil, на котором основана игра Assassin’s Creed Shadows, признали, что на момент выхода игры TAA показывала лучшие результаты, но сотрудничество с Sony позволило усовершенствовать PSSR настолько, что теперь она превосходит TAA.

Благодаря совместной работе Sony и Ubisoft, в будущем патче для Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 Pro будет добавлена поддержка PSSR. Кроме того, версия для PS5 Pro получит улучшенные отражения с применением трассировки лучей в сбалансированном режиме.



Хотя Assassin’s Creed Shadows выглядит великолепно на PS5 Pro, на ПК игра демонстрирует ещё более впечатляющие визуальные эффекты, особенно если компьютер поддерживает все доступные функции трассировки лучей.