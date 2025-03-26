Oppo подтвердила запуск Find X8 Ultra с камерой Hasselblad

Компания Oppo официально подтвердила дату запуска нескольких новых продуктов, включая флагманский смартфон Find X8 Ultra, который появится 10 апреля 2025 года. Некоторые устройства, представленные на китайском рынке, позже выйдут и на международный рынок, но Find X8 Ultra, скорее всего, останется эксклюзивом Китая.

Перед запуском Oppo поделилась тизером, показывающим возможности камеры смартфона. Фотографии, сделанные на камеру Hasselblad, были сравнены с результатами съемки на iPhone 16 Pro Max, причем Oppo подчеркнула преимущество своей камеры в условиях низкой освещенности с красочным неоновым светом. Камера Find X8 Ultra отличается высокоточной цветопередачей благодаря настройкам Hasselblad, мультиспектральному сенсору и двум перископическим телеобъективам с высокой чувствительностью света.

Предзаказ на Find X8 Ultra уже открыт в Китае. Базовая модель предлагается с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а более дорогие варианты включают 16 ГБ RAM и 512 ГБ или 1 ТБ хранилища.



Кроме Find X8 Ultra, 10 апреля также будут представлены часы Oppo Watch X2 Mini, планшет Oppo Pad 4 Pro и две модели смартфонов Find X8s. Последняя будет представлена в двух вариантах: базовом с плоским 6,3-дюймовым дисплеем и продвинутом Find X8s+ с 6,59-дюймовой OLED-панелью.