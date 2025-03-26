Компания Oppo официально подтвердила дату запуска нескольких новых продуктов, включая флагманский смартфон Find X8 Ultra, который появится 10 апреля 2025 года. Некоторые устройства, представленные на китайском рынке, позже выйдут и на международный рынок, но Find X8 Ultra, скорее всего, останется эксклюзивом Китая.
Перед запуском Oppo поделилась тизером, показывающим возможности камеры смартфона. Фотографии, сделанные на камеру Hasselblad, были сравнены с результатами съемки на iPhone 16 Pro Max, причем Oppo подчеркнула преимущество своей камеры в условиях низкой освещенности с красочным неоновым светом. Камера Find X8 Ultra отличается высокоточной цветопередачей благодаря настройкам Hasselblad, мультиспектральному сенсору и двум перископическим телеобъективам с высокой чувствительностью света.
Предзаказ на Find X8 Ultra уже открыт в Китае. Базовая модель предлагается с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а более дорогие варианты включают 16 ГБ RAM и 512 ГБ или 1 ТБ хранилища.
Кроме Find X8 Ultra, 10 апреля также будут представлены часы Oppo Watch X2 Mini, планшет Oppo Pad 4 Pro и две модели смартфонов Find X8s. Последняя будет представлена в двух вариантах: базовом с плоским 6,3-дюймовым дисплеем и продвинутом Find X8s+ с 6,59-дюймовой OLED-панелью.