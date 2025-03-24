Poco F7 Ultra показал рекордные результаты в бенчмарках, обойдя Xiaomi 15 Ultra благодаря новым чипам Snapdragon 8 Elite и VisionBoost D7

На недавнем мероприятии компания Xiaomi подтвердила, что вскоре выпустит новое устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Это дополнит уже существующий модельный ряд, в который входят четыре устройства, два из которых доступны на глобальном рынке. 27 марта на рынок выйдет Poco F7 Ultra, который станет эффективным преемником Poco F6 Pro, который сейчас стоит около $429 на Amazon.

По предварительным данным, Poco F7 Ultra демонстрирует более высокую производительность с чипом Snapdragon 8 Elite по сравнению с моделями Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Ultra, которые тестировались ранее. Согласно информации от Xiaomi, новинка достигла общего балла в 2,843,461 в тесте AnTuTu v10. Этот результат оказался выше показателей, полученных устройствами серии Xiaomi 15, которые не смогли преодолеть отметку в 2,700,000.

Компания связывает такой высокий результат, во многом, с новым графическим чипом VisionBoost D7. Это первый специализированный графический процессор в смартфоне Poco, который был создан на 12-нм техпроцессе. Он позволяет Poco F7 Ultra достигать 120 fps при игре в Genshin Impact на разрешении 2K.

Однако стоит обратить внимание на то, что указанный результат в тесте AnTuTu был получен в лабораторных условиях, поэтому реальная производительность Poco F7 Ultra в повседневной жизни может существенно отличаться. Тем не менее, если информация подтвердится, то Poco F7 Ultra займет шестое место в общем рейтинге AnTuTu, уступая только таким моделям, как iQOO 13, RedMagic 10 Pro Plus, Vivo X200 Pro и OnePlus Ace 5 Pro.



