Игроки беспокоились о совместимости игр с новыми консолями Xbox после появления слухов

Недавно в игровом сообществе возникли обсуждения по поводу новых консолей Xbox, вызванные слухами, которые породили беспокойство среди игроков о возможностях обратной совместимости. Одним из преимуществ существующих консолей Xbox является способность воспроизводить как цифровые, так и дисковые версии игр с оригинальной Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Однако слухи о новом устройстве вызвали сомнения относительно того, смогут ли игроки наслаждаться старыми играми на новых системах.

По информации из недавнего поста на сайте Windows Central, в сети появилась утечка с изображением приложения Xbox, связанного со Steam. Журналист Jez Corden сообщил, что новая консоль будет функционировать подобно ПК с Windows и будет способствовать разработчикам использовать Win32. Это даст возможность консоли быть совместимой с существующими приложениями и программами для ПК.

Тем не менее, значительное количество игр для игровых машин Xbox разработаны в другой среде, что вносит неопределенность в вопрос совместимости с предыдущими поколениями игр. Эти раскритиковали многие члены игровой комьюнити Xbox. Несмотря на это, генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер поддержал усилия компании по сохранению игр и даже предложил использование ИИ для оптимизации старых игр для современных консолей еще в феврале.





К тому же, новая консоль может быть вынуждена полагаться на эмуляцию для поддержки старого каталогa игр, так как современные устройства Microsoft уже применяют определённую форму эмуляции операционной системы для запуска игр предыдущих поколений. Игроки задаются вопросом, как это повлияет на совместимость с играми Xbox на ПК. Например, на консоли Series S и X были замечены ошибки при запуске некоторых классических игр.