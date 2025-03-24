В 2023 году ассоциация PCI-SIG представила свою спецификацию PCI Express 7.0 версии 0.9 для обзора среди членов организации

В 2023 году ассоциация PCI-SIG представила свою спецификацию PCI Express 7.0 версии 0.9 для обзора среди членов организации. Эта версия предлагает скорость передачи данных до 128 GT/s, что вдвое превышает показатели предыдущей версии PCI Express 6.0. Выпуск этой спецификации стал завершающим этапом работы над стандартом PCI-E 7.0, который был анонсирован в 2022 году. Несмотря на то что PCI-E 6.0 стартовал в 2022 году, он еще не успел внедриться в массовое производство материнских плат, поскольку необходимо время для принятия новых стандартов и создания соответствующих графических процессоров, способных раскрыть весь его потенциал.

На данный момент пользователи значительно реже имеют возможность пользоваться полным потенциалом стандарта PCI-E 5.0, который был представлен три года назад. Лишь недавно появились совместимые с ним графические процессоры, такие как RTX 50 и RX 9070. Тем не менее, PCI-SIG стремится представлять новые стандарты каждые три года, увеличивая скорость передачи данных и предоставляя доступ к большему объему пропускной способности для высокопроизводительных графических процессоров и ускорителей.

Согласно новым спецификациям, PCI Express 7.0 удваивает скорость передачи в сравнении с PCI-E 6.0, обеспечивая 128 GT/s против 64 GT/s. Для сравнения, стандарт PCI-E 5.0 предлагает скорость передачи 32 GT/s, что означает, что новый стандарт значительно превышает текущие показатели.

В PCI-E 7.0 сохраняются многие аспекты PCI-E 6.0, включая использование сигнальных технологий PAM4 для повышения скорости передачи данных. Также предусмотрена совместимость с более старыми устройствами, что позволит пользователям использовать их вместе с новыми интерфейсами.



