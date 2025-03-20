Возобновление поставок видеокарт Radeon RX 9070 серии Yeston ожидается после апреля на фоне нехватки в Китае

В последние недели в центре внимания были проблемы на западном рынке, но ситуация в Китае также стала ключевой темой. В конце февраля AMD и её партнеры провели специальное мероприятие в Пекине, которое стартовало лишь за несколько часов до международного анонса. Запуск первых партий видеокарт Yeston Sakura и Sakura Atlantis вызвал большой интерес, и эти модели быстро распродали местные покупатели.

Yeston предназначен для рынка, предлагая яркие дизайны с иллюстрациями персонажей аниме и милыми графическими элементами. Тем не менее, интересующиеся за пределами Китая могут приобретать эти видеокарты только через местные онлайн-платформы, что ограничивает их доступность.

В социальных сетях компания Yeston информировала потенциальных клиентов о доработках поставок и текущей ситуации. Недавнее сообщение указало, что хотя запасы остаются нестабильными, компания будет проводить регулярные пополнения каждую неделю. Покупателям рекомендовали не расстраиваться, если они не смогли купить видеокарты, так как ситуация с поставками должна стабилизироваться после апреля.

Интересно, что в недавнем сообщении не упоминались удорожания цен, несмотря на высокую спрос на новые модели на момент их запуска. Цены на видеокарты с GPU Navi 48 составили около 4999 юаней (примерно 686 долларов США) за XT и 4499 юаней (около 617 долларов) за некс-версию, что способствовало увеличению спроса. На прошлой неделе партнеры AMD в Японии выразили опасения по поводу текущих ограничений в поставках, на фоне которых доля рынка видеокарт в этом регионе достигла 45% благодаря популярности серии RX 9070. Если дефицит на видеокарты сохранится, это может негативно сказаться на конкурентоспособности Team Red в данных условиях.