На следующей неделе ожидается запуск Retroid Pocket Flip 2 – нового карманного игровой консоли с двумя вариантами процессоров и улучшенными функциями, включая AMOLED экран и длительное время работы от аккумулятора.

Retroid анонсировала свою новую консоль Retroid Pocket Flip 2, которая поступит в продажу на следующей неделе. Сайт компании объявил цену устройства, которая составит менее 200 долларов США. Ожидается, что предзаказы начнутся 18 марта в 01:30 по времени UTC.

Retroid Pocket Flip 2 представляет собой обновлённую версию оригинальной Pocket Flip, которая была впервые продемонстрирована месяц назад.

Основные характеристики Retroid Pocket Flip 2 включают в себя процессор MediaTek Dimensity 1100, 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4x) и 128 ГБ встроенной памяти на основе флеш-технологии UFS 3.1. Более мощная версия с процессором Snapdragon 865 будет доступна по цене 219 долларов с аналогичными характеристиками памяти. Oпять же, оригинальная модель с Dimensity 1100 будет работать с немного более медленной проводной зарядкой, но будет иметь более новую версию Bluetooth. Версия с Snapdragon 865 по тестам на 30% превосходит модель с MediaTek. Это позволяет Retroid Pocket Flip 2 эффективно эмулировать игры с консолей PS2 и Wii, приближаясь по производительности к более дорогим моделям, таким как Ayn Odin2, стоимостью 449 долларов.



Консоль также будет оснащена 5.5-дюймовым AMOLED-экраном и батареей ёмкостью 5000 мАч, что обеспечит длительное время автономной работы.