По слухам, новый флагман Samsung Galaxy S26 Ultra может оснастить свою основную камеру функцией переменной апертуры. Технология переменной апертуры позволяла объективу регулировать размер отверстия, через которое проходит свет, в зависимости от окружающих условий освещения, что обеспечивало более высокое качество фотоснимков в различных ситуациях. Samsung впервые представила эту функцию вместе с Galaxy S9 и S9 Plus.
Согласно известному инсайдеру Ice Universe, который поделился информацией на платформе Weibo, Samsung рассматривает возможность внедрения этой технологии в Galaxy S26 Ultra. При этом остальные камеры модели могут оставаться с фиксированной апертурой. Важно отметить, что хотя уже есть много слухов версий, точные детали о функции переменной апертуры в Galaxy S26 Ultra пока неизвестны. Также сообщается, что в одном из прототипов используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm, который может значительно улучшить качество изображений. Хотя Ice Universe уже делал неточные прогнозы, надежда на то, что Samsung вновь предложит уникальные функции в своем флагманском устройстве, остается.
По слухам, новый флагман Samsung Galaxy S26 Ultra может оснастить свою основную камеру функцией переменной апертуры. Технология переменной апертуры позволяла объективу регулировать размер отверстия, через которое проходит свет, в зависимости от окружающих условий освещения, что обеспечивало более высокое качество фотоснимков в различных ситуациях. Samsung впервые представила эту функцию вместе с Galaxy S9 и S9 Plus.