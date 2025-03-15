Будущий Galaxy S26 Ultra, возможно, вернет переменную апертуру для камеры, впервые представленную в Galaxy S9 и S9 Plus.

По слухам, новый флагман Samsung Galaxy S26 Ultra может оснастить свою основную камеру функцией переменной апертуры. Технология переменной апертуры позволяла объективу регулировать размер отверстия, через которое проходит свет, в зависимости от окружающих условий освещения, что обеспечивало более высокое качество фотоснимков в различных ситуациях. Samsung впервые представила эту функцию вместе с Galaxy S9 и S9 Plus.

Согласно известному инсайдеру Ice Universe, который поделился информацией на платформе Weibo, Samsung рассматривает возможность внедрения этой технологии в Galaxy S26 Ultra. При этом остальные камеры модели могут оставаться с фиксированной апертурой. Важно отметить, что хотя уже есть много слухов версий, точные детали о функции переменной апертуры в Galaxy S26 Ultra пока неизвестны. Также сообщается, что в одном из прототипов используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm, который может значительно улучшить качество изображений. Хотя Ice Universe уже делал неточные прогнозы, надежда на то, что Samsung вновь предложит уникальные функции в своем флагманском устройстве, остается.