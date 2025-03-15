Warhorse Studios выпустила патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2 объемом 62 ГБ, который включает более 1000 исправлений и улучшений, призванных оптимизировать игровой процесс и устранить баги.

Студия Warhorse выпустила обновление 1.2 для игры Kingdom Come: Deliverance 2. Патч занимает на ПК около 62 ГБ и включает более 1000 исправлений и улучшений. В первую очередь, обновление улучшает физику всех уздечек и поводьев, а также синхронизацию губ персонажей. Исправлена физика пастернака и качество симуляции ножен. Проблемы, из-за которых мертвые NPC иногда оставались в позе "Т", а также поведение NPC, связанных с поеданием блинчиков после сохранения и загрузки, теперь тоже исправлены.

Еще одной важной новостью является добавление поддержки NVIDIA DLSS 4 Super Resolution, хотя пока нет информации о поддержке DLSS 4 MFG. Патч также улучшает перерасчет SVOTI при переключении диалогов с камерой. Исправлены сбои экрана в определенных ситуациях и различные визуальные артефакты при перезапуске или загрузке игры.



Кроме того, обновление исправляет проблемы, связанные с редкими комбинациями шейдеров. Объекты больше не будут отбрасывать неправильные тени, а дальние объекты не будут мерцать благодаря улучшенным LOD. Детальное изображение персонажей и растительности теперь будет стабильным при изменении графических настроек. Также устранены проблемы с анимациями растительности и дождя во время долгих игровых сессий.



Что касается производительности, разработчики оптимизировали рынки Куттенберга. Улучшена стабильность кадров в битвах и снизилось время переключения уровней в среднем на 15 секунд. Число факелов, которые держат NPC во время крупных сражений, также было ограничено для повышения производительности.



Warhorse добавили более 1000 исправлений и улучшений, и перечислить их все не имеет смысла. Также неизвестно, нарушает ли этот патч совместимость с модами, поэтому рекомендуется отключить их перед запуском обновленной версии, чтобы избежать сбоев и проблем со стабильностью.